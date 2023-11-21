ВСУ ежедневно наносят 200-300 ударов по гражданским объектам в РФ

Вооруженные силы Украины ежедневно наносят 200-300 ударов по гражданским объектам на территории России. Такие данные привёл посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Число ударов по гражданским объектам на нашей территории, наносимых ВСУ, достигает сейчас 200-300 в сутки", — сказал он в ходе брифинга.

При этом только по Запорожской АЭС и Энергодару ВСУ наносят 70-150 ударов еженедельно, пытаясь вызвать радиационную катастрофу.

"Вопрос попыток создания радиационной катастрофы для киевского режима стоит отдельным пунктом, так как ВСУ и другие спецслужбы Украины предпринимали многократные попытки нанесения ударов сразу по трём ядерным объектам, находящимся в ведении России", — добавил Мирошник.