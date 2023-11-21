Эхо 90-х: В Москве откопали 10 человеческих черепов под зданием ресторана

В двух районах Москвы одновременно нашли черепа и кости двенадцати человек. Следователи организовали проверку, все останки отправили в судебный морг для того, чтобы установить, кому они принадлежат.

В Москве рабочие нашли человеческие останки. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Как сообщает SHOT, страшные находки обнаружили во время ремонтных работ на Сетуньском проезде возле ресторана "Гранатовый сад". Сейчас там проходит демонтаж подземных коммуникаций. Десять черепов и разных фрагментов костей нашли на глубине 3,5 метра.

В это же время в столичном районе Преображенское около жилого дома на Большой Черкизовской обнаружили два черепа на глубине 2,5 метра, а также шесть позвонков, три бедренные кости, пряди тёмных волос, четыре лопатки и фрагменты двух рёбер. По предварительной информации, некоторые кости могут принадлежать 35-летнему мужчине.

По информации экспертов, все захоронения были сделаны в 90-е годы.