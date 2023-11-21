Скандального адвоката жёстко избили битами неизвестные в Калининграде

В Калининграде 45-летнего скандально известного адвоката и зампредседателя СНТ "Дельфин" Антона Зарицкого избили битами трое неизвестных в балаклавах. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, вооружённый налёт произошёл 20 ноября на улице Тихоненко в Центральном районе города. Три человека подлетели к припаркованному Lexus и вытащили сидевшего за рулём Зарицкого. Налётчики стали колотить битами адвоката, после чего скрылись с места происшествия.

Зарицкий вызвал экстренные службы, его госпитализировали с травмами головы, тела, рук и ног. Правоохранители ввели в этом районе план "Сирена", который действовал около часа, однако вооружённых битами неизвестных найти не удалось.

В 2020 году Зарицкий стал фигурантом уголовного дела — он обвинялся в причинении лёгкого вреда здоровью и хулиганстве. Адвокат поссорился с соседом из-за парковочного места во дворе дома — тогда Mercedes Зарицкого перегородил выезд с парковки жене соседа. Женщина вызвала ДПС, а Зарицкий затаил обиду. Через несколько дней, будучи пьяным, он жёстко избил соседа — ему диагностировали черепно-мозговую травму, ссадины и кровоподтёки. А спустя несколько месяцев Зарицкий угрожал соседу и его супруге травматическим пистолетом — адвокату не понравилось, что мужчина якобы паркуется на его месте. В 2022 году суд прекратил уголовное дело в отношении Зарицкого.