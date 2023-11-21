Ваня Дмитриенко на концерте в Иркутске помог чуть не упавшей в обморок фанатке 21 ноября, 09:59 Певец Ваня Дмитриенко растрогал фанатов своим поступком на концерте в Иркутске. Фото © vk.com / Ваня Дмитриенко / Vanya Dmitrienko

Молодой российский певец, получивший широкую известность после выхода трека "Венера-Юпитер", Ваня Дмитриенко прервал концерт в Иркутске, чтобы помочь поклоннице, которой стало плохо. Как сообщает kp.ru, всё случилось в клубе "Дикая лошадь", где выступал 18-летний молодёжный кумир.

В какой-то момент между зажигательными треками молодой артист сделал паузу и обратился к кому-то в зале со словами: "Всё нормально? Девушке плохо?". Артист попросил охрану помочь его фанатке выйти из толпы, чтобы та могла отдышаться и выпить воды, а ещё дал слово, что её обязательно пропустят обратно в зал, когда ей станет лучше.

"Сейчас сядешь, отдохнёшь и вернёшься, я обещаю, всё нормально. Она весь концерт плакала и плакала. Ребята, расступитесь", — обратился Ваня к залу, растроганному его поступком.

А ранее Лайф писал, что фанатка популярного российского певца Ramil’ скончалась прямо на его концерте в Красноярске. Девушка надышалась дымом, который организаторы запускали в клубе во время выступления.

Авторы Марина Калегина