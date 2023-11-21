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Ваня Дмитриенко на концерте в Иркутске помог чуть не упавшей в обморок фанатке

21 ноября, 09:59
<p>Певец Ваня Дмитриенко растрогал фанатов своим поступком на концерте в Иркутске. Фото © <a href="https://vk.com/album-194630741_282960085" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vk.com / Ваня Дмитриенко / Vanya Dmitrienko</a></p>

Певец Ваня Дмитриенко растрогал фанатов своим поступком на концерте в Иркутске. Фото © vk.com / Ваня Дмитриенко / Vanya Dmitrienko

Молодой российский певец, получивший широкую известность после выхода трека "Венера-Юпитер", Ваня Дмитриенко прервал концерт в Иркутске, чтобы помочь поклоннице, которой стало плохо. Как сообщает kp.ru, всё случилось в клубе "Дикая лошадь", где выступал 18-летний молодёжный кумир.

В какой-то момент между зажигательными треками молодой артист сделал паузу и обратился к кому-то в зале со словами: "Всё нормально? Девушке плохо?". Артист попросил охрану помочь его фанатке выйти из толпы, чтобы та могла отдышаться и выпить воды, а ещё дал слово, что её обязательно пропустят обратно в зал, когда ей станет лучше.

"Сейчас сядешь, отдохнёшь и вернёшься, я обещаю, всё нормально. Она весь концерт плакала и плакала. Ребята, расступитесь", — обратился Ваня к залу, растроганному его поступком.

Гитарист популярной рок-группы плюнул фанатке в глаз пивом и спас ей жизнь

Гитарист популярной рок-группы плюнул фанатке в глаз пивом и спас ей жизнь

А ранее Лайф писал, что фанатка популярного российского певца Ramil’ скончалась прямо на его концерте в Красноярске. Девушка надышалась дымом, который организаторы запускали в клубе во время выступления.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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