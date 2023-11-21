Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл с визитом в Киев
Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл с визитом в Киев. Обложка © Twitter / CharlesMichel
Глава Европейского совета Шарль Мишель приехал в Киев. Об этом он сегодня, 21 ноября, сообщил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
"Приятно вернуться в Киев", — написал политик, не раскрыв при этом цели своего визита.
Напомним, что ранее сегодня в Киев с необъявленным визитом прибыл ещё один европейский политик — глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. По информации зарубежных СМИ, он приехал на Украину на встречу с Владимиром Зеленским и новым министром обороны Незалежной Рустемом Умеровым.