Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл с визитом в Киев

Глава Европейского совета Шарль Мишель приехал в Киев. Об этом он сегодня, 21 ноября, сообщил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

"Приятно вернуться в Киев", — написал политик, не раскрыв при этом цели своего визита.