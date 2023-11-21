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21 ноября, 10:09

Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл с визитом в Киев

<p>Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл с визитом в Киев. Обложка © <a href="https://twitter.com/CharlesMichel/status/1726899505478652400?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter / CharlesMichel</a></p>

Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл с визитом в Киев. Обложка © Twitter / CharlesMichel

Глава Европейского совета Шарль Мишель приехал в Киев. Об этом он сегодня, 21 ноября, сообщил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

"Приятно вернуться в Киев",  написал политик, не раскрыв при этом цели своего визита.

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Напомним, что ранее сегодня в Киев с необъявленным визитом прибыл ещё один европейский политик — глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. По информации зарубежных СМИ, он приехал на Украину на встречу с Владимиром Зеленским и новым министром обороны Незалежной Рустемом Умеровым.

Дарья Нарыкова
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