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Регион
Опубликовано 21 ноября 2023, 12:05
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Самарских студентов призвали отдать электронные сигареты для нужд СВО

В Самаре у студентов собирают использованные электронные сигареты для нужд СВО

В Самаре студентов вузов призвали не выкидывать использованные электронные сигареты, а собрать их для отправки в зону специальной военной операции (СВО). Соответствующее объявление разместило местное военно-патриотическое объединение "Сокол СГАУ".

В Самаре студентов призвали собирать использованные электронные сигареты для нужд СВО. Фото © VK / ВПК "Волонтёры в погонах"

В Самаре студентов призвали собирать использованные электронные сигареты для нужд СВО. Фото © VK / ВПК "Волонтёры в погонах"

"Спасибо всем тем, кто отозвался и помог фронту. Собрано и отправлено в зону СВО 224 использованные электронные сигареты. Это вклад курильщиков электронных сигарет в нашу Победу!" — отметили в клубе 14 ноября, добавив, что акция по сбору электронок продолжается.

В военном учебном центре Самарского университета пояснили, что элементы устройств необходимы для сбора беспилотников. Там подчеркнули, что акция добровольная и "парилки" силой ни у кого не забирают.

"Собрали уже более 700 различных элементов, в основном используются аккумуляторы и зарядные устройства для аккумулятора, которые внутри этой парилки находятся. Они нужны для применения в беспилотной авиации, в том числе в системах сброса. У нас есть военно-патриотическое объединение "Сокол", на него вышли лица, задействованные в СВО, и попросили эти элементы", — отметили в центре в беседе с изданием "Подъём".

Там добавили, что даже в использованных электронках есть аккумулятор, который может приводить определённые цепи в действие.

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Ранее Лайф писал, что Народный фронт объявил о начале нового сбора "Всё для Победы" для российских бойцов СВО в преддверии новогодних праздников. Военнослужащим отправят тепловые пушки, печки, газовые плиты, сохраняющее тепло бельё, тёплые головные уборы и баффы.

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ТАСС / Александр Полегенько

Никита Осипов
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