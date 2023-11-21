В Самаре студентов вузов призвали не выкидывать использованные электронные сигареты, а собрать их для отправки в зону специальной военной операции (СВО). Соответствующее объявление разместило местное военно-патриотическое объединение "Сокол СГАУ".

В Самаре студентов призвали собирать использованные электронные сигареты для нужд СВО. Фото © VK / ВПК "Волонтёры в погонах"

"Спасибо всем тем, кто отозвался и помог фронту. Собрано и отправлено в зону СВО 224 использованные электронные сигареты. Это вклад курильщиков электронных сигарет в нашу Победу!" — отметили в клубе 14 ноября, добавив, что акция по сбору электронок продолжается.

В военном учебном центре Самарского университета пояснили, что элементы устройств необходимы для сбора беспилотников. Там подчеркнули, что акция добровольная и "парилки" силой ни у кого не забирают.

"Собрали уже более 700 различных элементов, в основном используются аккумуляторы и зарядные устройства для аккумулятора, которые внутри этой парилки находятся. Они нужны для применения в беспилотной авиации, в том числе в системах сброса. У нас есть военно-патриотическое объединение "Сокол", на него вышли лица, задействованные в СВО, и попросили эти элементы", — отметили в центре в беседе с изданием "Подъём".

Там добавили, что даже в использованных электронках есть аккумулятор, который может приводить определённые цепи в действие.