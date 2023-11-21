Шойгу: Поставки беспилотников в российские войска выросли в 16 раз с начала года

Объёмы поставок беспилотников в российские войска выросли в 16 раз за 2023 год. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Объёмы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, если говорить точно — в 4,9 раза, бронетанкового вооружения — более чем в три раза, беспилотных летательных аппаратов — в 16 раз", — заявил глава Минобороны на коллеги ведомства.

Шойгу добавил, что поставки средств поражения увеличены в 12 раз, в том числе высокоточных ракет большой дальности — в пять раз. Министр подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо обеспечить опережающую поставку техники в войска и нарастить производственные возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса как по выпуску, так и по ремонту. Кроме того, важно продолжить модернизацию существующих и разработку новых вооружений.