Шойгу: Завершаются испытания атомной подлодки "Император Александр III"

В России завершаются испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения "Император Александр III", которая должна будет войти в состав Тихоокеанского флота. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства во вторник, 21 ноября.

Шойгу уточнил, что в боевой состав российского Военно-морского флота уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта "Борей-А". Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%.

"Завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения "Император Александр III", предназначенной для Тихоокеанского флота", — добавил министр обороны.

"Император Александр III" — российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвёртому поколению. Седьмой корабль проекта 955 "Борей" и четвёртый, строящийся по модернизированному проекту "Борей-А". 5 ноября 2023 года "Император Александр III" успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава". Ракету запустили из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.