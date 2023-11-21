Ещё один пиджак Жириновского продадут на аукционе
Российский аукционный дом в четверг, 23 ноября, выставит на торги пиджак покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", стартовая цена эксклюзивного лота — 200 тысяч рублей.
Пиджак Жириновского продадут на аукционе минимум за 200 тысяч рублей. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Главный эксперт департамента по работе с антиквариатом и предметами искусства Российского аукционного дома Светлана Честных в разговоре с журналистами поделилась историей костюма легендарного политика. По её словам, Жириновский в своё время пообещал отдать пиджак одному из зрителей ЛДПР-ТВ и в итоге сдержал слово.
"Жириновский бросил клич, кто первый, кто лучший, то вот шуба с барского плеча, пиджак я подарю. И, действительно, молодой человек написал, даже есть видео, как ему вручали", — отметила Честных.
Вместе с тем на аукционе можно будет купить альбом Огюста Монферрана, посвящённый строительству Исаакиевского собора (1845 год), пуанты Майи Плисецкой, открытку с автографом Фёдора Шаляпина и виниловую пластинку с автографом Виктора Цоя.
К слову, в марте этого года легендарный красный пиджак Жириновского ушёл с молотка за 280 тысяч рублей. Этот предмет гардероба лидер ЛДПР подарил телеведущему Александру Гордону во время эфира телевизионной программы "Политика" в мае 2014 года.
ТАСС / Антон Новодережкин