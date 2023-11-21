Регион

Уведомления отключены

21 ноября, 12:36

Ещё один пиджак Жириновского продадут на аукционе

Российский аукционный дом в четверг, 23 ноября, выставит на торги пиджак покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", стартовая цена эксклюзивного лота — 200 тысяч рублей.

Пиджак Жириновского продадут на аукционе минимум за 200 тысяч рублей. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Главный эксперт департамента по работе с антиквариатом и предметами искусства Российского аукционного дома Светлана Честных в разговоре с журналистами поделилась историей костюма легендарного политика. По её словам, Жириновский в своё время пообещал отдать пиджак одному из зрителей ЛДПР-ТВ и в итоге сдержал слово.

"Жириновский бросил клич, кто первый, кто лучший, то вот шуба с барского плеча, пиджак я подарю. И, действительно, молодой человек написал, даже есть видео, как ему вручали", — отметила Честных.

Вместе с тем на аукционе можно будет купить альбом Огюста Монферрана, посвящённый строительству Исаакиевского собора (1845 год), пуанты Майи Плисецкой, открытку с автографом Фёдора Шаляпина и виниловую пластинку с автографом Виктора Цоя.

К слову, в марте этого года легендарный красный пиджак Жириновского ушёл с молотка за 280 тысяч рублей. Этот предмет гардероба лидер ЛДПР подарил телеведущему Александру Гордону во время эфира телевизионной программы "Политика" в мае 2014 года.

10 главных предсказаний Жириновского, которые сбываются

10 главных предсказаний Жириновского, которые сбываются

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Наталья Исакова
  • Новости
  • Владимир Жириновский
  • Политика России
  • Общество
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров