Француз-нелегал стал "уловом" российских пограничников на границе с Эстонией

Российские пограничники задержали гражданина Франции, который незаконно пересёк границу РФ на лодке через реку Нарва. Мужчина приплыл со стороны Эстонии, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В результате проведённых проверочных мероприятий установлено, что указанное лицо является гражданином Франции. Иностранец признался, что незаконно пересёк государственную границу Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска из Эстонии в Россию на лодке через реку Нарва", — рассказали в ведомстве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Гражданина Франции заключили под стражу на 30 суток. За незаконное пересечение госграницы ему грозит административная ответственность, а также уголовная ответственность с наказанием до шести лет лишения свободы.