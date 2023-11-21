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21 ноября, 12:42

Француз-нелегал стал "уловом" российских пограничников на границе с Эстонией

В Ленобласти задержали гражданина Франции за незаконное пересечение границы

<p>Тот самый француз, который пытался незаконно попасть в РФ. Обложка © Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области</p>

Тот самый француз, который пытался незаконно попасть в РФ. Обложка © Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Российские пограничники задержали гражданина Франции, который незаконно пересёк границу РФ на лодке через реку Нарва. Мужчина приплыл со стороны Эстонии, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В результате проведённых проверочных мероприятий установлено, что указанное лицо является гражданином Франции. Иностранец признался, что незаконно пересёк государственную границу Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска из Эстонии в Россию на лодке через реку Нарва", рассказали в ведомстве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Гражданина Франции заключили под стражу на 30 суток. За незаконное пересечение госграницы ему грозит административная ответственность, а также уголовная ответственность с наказанием до шести лет лишения свободы.

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Ранее Лайф писал, что белорусские пограничники задержали в Брестском районе двух поляков, которые незаконно пересекли государственную границу на надувной лодке с мотором. С задержанными работают следователи.

Ян Поланин
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