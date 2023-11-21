Тюменские соцслужбы наведались к отцу, который "покормил" младенца грудью

В Тюмени сотрудники службы опеки не стали забирать из семьи младенца-инвалида, которого отец "покормил грудью" и снял происходящее не видео. Для этого не нашлось "никаких оснований", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу областного Департамента социального развития.

Следователи ранее заинтересовались блогом жителя Тюмени Сулеймана Полищука, в котором он рассказывает о жизни своего новорождённого сына, называя его Иисусом. На страничку в соцсетях со странным, а порой даже шокирующим содержанием, массово жаловались интернет-пользователи. Судя по всему, малыш появился на свет без левой кисти. О тонкостях ухода за таким младенцем в своём блоге рассказывает его отец. Впрочем, не только об этом. На одном из видео он показывает, как хранит замороженную плаценту жены, на другом — демонстрирует, как перерезал ребёнку пуповину, а на ещё одной записи мужчина даёт младенцу грудь, якобы, чтобы успокоить, пока мамы нет дома.

В Аппарате уполномоченного по правам ребёнка уточнили, что младенцу ничего не угрожает, его осмотрели врачи. Мальчик хорошо набирает вес. В настоящее время с семьёй работает социальный работник.

"Семья находится на контроле всех ведомств системы профилактики, родители идут на контакт со специалистами, выполняют все необходимые предписания", — указано в сообщении.