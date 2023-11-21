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21 ноября, 14:45

Ящики раскидало по дороге: Гружённая взрывчаткой фура "Спецсвязи" попала в ДТП на трассе под Пензой

В Пензенской области перевозившая взрывчатку фура "Спецсвязи" попала в ДТП

<p>Раскиданные по дороге ящики после ДТП с участием фуры "Спецсвязи" в Пензенской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/49533?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Раскиданные по дороге ящики после ДТП с участием фуры "Спецсвязи" в Пензенской области. Обложка © Telegram / Mash

На трассе в Пензенской области перевозившая взрывчатку фура "Спецсвязи" попала в аварию. На фото, которые публикует Mash, видно, что в результате удара ящики с опасным грузом раскидало по дороге. По данным телеграм-канала, никто не пострадал.

Фура заблокировала движение на трассе под Пензой после ДТП. Фото © Telegram / Mash

Фура заблокировала движение на трассе под Пензой после ДТП. Фото © Telegram / Mash

Известно, что ДТП произошло на трассе М-5 "Урал" недалеко от посёлка Подгорное — с участием легкового автомобиля и двух фур. Одна из них завалилась на бок и заблокировала движение в обе стороны.

Пять человек погибли в ДТП с фурой на трассе Москва – Рига

Пять человек погибли в ДТП с фурой на трассе Москва – Рига

Ранее Лайф писал, что под Новгородом водитель фуры погиб, влетев во встречный грузовик. Виновник аварии скончался до приезда медиков.

Никита Осипов
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