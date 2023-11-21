Ящики раскидало по дороге: Гружённая взрывчаткой фура "Спецсвязи" попала в ДТП на трассе под Пензой

На трассе в Пензенской области перевозившая взрывчатку фура "Спецсвязи" попала в аварию. На фото, которые публикует Mash, видно, что в результате удара ящики с опасным грузом раскидало по дороге. По данным телеграм-канала, никто не пострадал.

Фура заблокировала движение на трассе под Пензой после ДТП. Фото © Telegram / Mash

Известно, что ДТП произошло на трассе М-5 "Урал" недалеко от посёлка Подгорное — с участием легкового автомобиля и двух фур. Одна из них завалилась на бок и заблокировала движение в обе стороны.