Ящики раскидало по дороге: Гружённая взрывчаткой фура "Спецсвязи" попала в ДТП на трассе под Пензой
В Пензенской области перевозившая взрывчатку фура "Спецсвязи" попала в ДТП
Раскиданные по дороге ящики после ДТП с участием фуры "Спецсвязи" в Пензенской области. Обложка © Telegram / Mash
На трассе в Пензенской области перевозившая взрывчатку фура "Спецсвязи" попала в аварию. На фото, которые публикует Mash, видно, что в результате удара ящики с опасным грузом раскидало по дороге. По данным телеграм-канала, никто не пострадал.
Фура заблокировала движение на трассе под Пензой после ДТП. Фото © Telegram / Mash
Известно, что ДТП произошло на трассе М-5 "Урал" недалеко от посёлка Подгорное — с участием легкового автомобиля и двух фур. Одна из них завалилась на бок и заблокировала движение в обе стороны.
Ранее Лайф писал, что под Новгородом водитель фуры погиб, влетев во встречный грузовик. Виновник аварии скончался до приезда медиков.