Медведев обвинил Запад в стремлении установить цифровую диктатуру
Медведев: Запад запустил процессы, которые могут обернуться цифровой диктатурой
Западные страны запустили процессы, которые могут обернуться глобальной цифровой диктатурой. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Выступая на заседании оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, Медведев подчеркнул, что США и Европа решили воспользоваться тем, что у них прописались все основные IT-монополисты и социальные сети. Буквально всё, что используется сегодня в мире, находится именно там, подчеркнул он.
"Они, естественно, запустили процессы, логическим завершением которых может быть глобальная цифровая диктатура", — отметил зампред Совбеза.
Медведев подчеркнул, что Запад уже использует своё господствующее положение в IT-сфере, чтобы диктовать выгодную информационную повестку. Причём там не гнушаются даже самых "нечистоплотных методов", включая цензуру и подкуп прессы.
Ранее президент России Владимир Путин призвал постоянно укреплять позиции нашей страны в области искусственного интеллекта. По словам главы государства, такие технологии сейчас не менее важны, чем в своё время атомный или ракетный проект СССР.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина