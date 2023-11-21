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21 ноября, 16:21

В Кремле назвали глупостью новые козни, которые готовит ЕС для российских дипломатов

Песков: Обсуждение в ЕС ограничений для дипломатов из РФ — очередная глупость

Введение ограничений для передвижения российских дипломатов в Евросоюзе — очередная глупость, так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очередная глупость, антироссийская глупость, они пытаются нас чем-то ущемить", — сказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину.

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Напомним, ранее газета Financial Times сообщила, что Европейский союз обсуждает возможное ограничение для передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне. Соответствующее предложение выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций. Там обеспокоены, что "потенциальные разведчики" в лице российских дипломатов якобы перемещаются по странам ЕС.

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ТАСС / Александр Казаков

Александра Вишнякова
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