В Кремле назвали глупостью новые козни, которые готовит ЕС для российских дипломатов

Введение ограничений для передвижения российских дипломатов в Евросоюзе — очередная глупость, так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очередная глупость, антироссийская глупость, они пытаются нас чем-то ущемить", — сказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину.

Напомним, ранее газета Financial Times сообщила, что Европейский союз обсуждает возможное ограничение для передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне. Соответствующее предложение выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций. Там обеспокоены, что "потенциальные разведчики" в лице российских дипломатов якобы перемещаются по странам ЕС.