Чехи хотят ограничить передвижение российских дипломатов по Евросоюзу, узнали СМИ
FT: В 12-й пакет санкций ЕС могут не войти ограничения для российских дипломатов
Европейский союз обсуждает возможное ограничение для передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне. По данным газеты Financial Times, соответствующее предложение выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций. Там обеспокоены, что "потенциальные разведчики" в лице российских дипломатов якобы перемещаются по странам ЕС из-за отсутствия границ между ними.
"Страны – члены ЕС обсуждают, вводить ли ограничения на поездки российских дипломатов", — пишет издание.
Чехи хотят, чтобы российские дипломаты получали вид на жительство и визы, которые позволяют путешествовать только внутри страны пребывания без возможности передвижения по остальной части Шенгенской зоны. Кроме того, Прага выступает за то, чтобы ЕС принимал от российских дипломатов только биометрические паспорта, в которых находится электронный чип, содержащий данные документа. Источники FT отмечают, что обсуждение данной инициативы пока находится на ранней стадии, из-за чего ограничения вряд ли будут включены в 12-й пакет санкций.
Ранее сообщалось, что ЕС в 12-м пакете санкций хочет ввести запрет на российские алмазы. Также, по данным агентства Bloomberg, под запрет должно подпасть оборудование, которое Москва якобы использует для производства вооружений. Ограничения также могут коснуться и некоторых химикатов, станков, литиевых аккумуляторов, термостатов и двигателей для БПЛА. ЕС, напомним, уже более недели откладывает принятие 12-го пакета санкций из-за разногласий.
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