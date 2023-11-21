Чехи хотят ограничить передвижение российских дипломатов по Евросоюзу, узнали СМИ

Европейский союз обсуждает возможное ограничение для передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне. По данным газеты Financial Times , соответствующее предложение выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций. Там обеспокоены, что "потенциальные разведчики" в лице российских дипломатов якобы перемещаются по странам ЕС из-за отсутствия границ между ними.

Чехи хотят, чтобы российские дипломаты получали вид на жительство и визы, которые позволяют путешествовать только внутри страны пребывания без возможности передвижения по остальной части Шенгенской зоны. Кроме того, Прага выступает за то, чтобы ЕС принимал от российских дипломатов только биометрические паспорта, в которых находится электронный чип, содержащий данные документа. Источники FT отмечают, что обсуждение данной инициативы пока находится на ранней стадии, из-за чего ограничения вряд ли будут включены в 12-й пакет санкций.