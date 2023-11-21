Суд отказался исключить главреда "Новой газеты" Муратова* из реестра иноагентов
Дмитрий Муратов*. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV
Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова* из реестра иностранных агентов.
"Суд отклонил иск Муратова* к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение включить истца в перечень иностранных агентов", — приводит сообщение суда ТАСС.
Напомним, что лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова* включили в список иноагентов 1 сентября. Согласно данным Министерства юстиции, он создавал и распространял информационные материалы иноагентов, а также использовал иностранные площадки для распространения негативных мнений о внешней и внутренней политике России.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.