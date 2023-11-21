Суд отказался исключить главреда "Новой газеты" Муратова* из реестра иноагентов

Напомним, что лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова* включили в список иноагентов 1 сентября. Согласно данным Министерства юстиции, он создавал и распространял информационные материалы иноагентов, а также использовал иностранные площадки для распространения негативных мнений о внешней и внутренней политике России.