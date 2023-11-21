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21 ноября, 17:06

Суд отказался исключить главреда "Новой газеты" Муратова* из реестра иноагентов

<p>Дмитрий Муратов*. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV</p>

Дмитрий Муратов*. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова* из реестра иностранных агентов.

"Суд отклонил иск Муратова* к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение включить истца в перечень иностранных агентов", — приводит сообщение суда ТАСС.

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Напомним, что лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова* включили в список иноагентов 1 сентября. Согласно данным Министерства юстиции, он создавал и распространял информационные материалы иноагентов, а также использовал иностранные площадки для распространения негативных мнений о внешней и внутренней политике России.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Никита Никонов
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