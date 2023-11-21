В центре ростовского города неизвестный расстрелял мужчину
SHOT: Неизвестный расстрелял мужчину в центре Белой Калитвы в Ростовской области
Неизвестный расстрелял мужчину в центре Белой Калитвы Ростовской области. Обложка © Telegram / SHOT
В центре города Белая Калитва Ростовской области неизвестный расстрелял мужчину. Как сообщает SHOT, всё произошло сегодня около 18:00 (время совпадает с московским).
Неизвестный расстрелял мужчину в центре Белой Калитвы Ростовской области. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, киллер подошёл к мужчине и выстрелил ему несколько раз в голову. На место приехала скорая, однако спасти погибшего не удалось. Местные жители утверждают, что жертва может быть "криминальным авторитетом из девяностых" и предпринимателем, а преступники ехали на машине — оттуда они и открыли огонь по прохожему.
Ранее Лайф писал, что в Бишкеке в ходе операции спецслужб застрелили криминального авторитета Камчы Асанбека, известного также по прозвищу Коля Киргиз. Он оказал вооружённое сопротивление и был убит ответным огнём силовиков.