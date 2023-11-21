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21 ноября, 19:10

В центре ростовского города неизвестный расстрелял мужчину

SHOT: Неизвестный расстрелял мужчину в центре Белой Калитвы в Ростовской области

<p>Неизвестный расстрелял мужчину в центре Белой Калитвы Ростовской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/59593" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Неизвестный расстрелял мужчину в центре Белой Калитвы Ростовской области. Обложка © Telegram / SHOT

В центре города Белая Калитва Ростовской области неизвестный расстрелял мужчину. Как сообщает SHOT, всё произошло сегодня около 18:00 (время совпадает с московским).

Неизвестный расстрелял мужчину в центре Белой Калитвы Ростовской области. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, киллер подошёл к мужчине и выстрелил ему несколько раз в голову. На место приехала скорая, однако спасти погибшего не удалось. Местные жители утверждают, что жертва может быть "криминальным авторитетом из девяностых" и предпринимателем, а преступники ехали на машине — оттуда они и открыли огонь по прохожему.

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Ранее Лайф писал, что в Бишкеке в ходе операции спецслужб застрелили криминального авторитета Камчы Асанбека, известного также по прозвищу Коля Киргиз. Он оказал вооружённое сопротивление и был убит ответным огнём силовиков.

Никита Осипов
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