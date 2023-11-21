В центре ростовского города неизвестный расстрелял мужчину

В центре города Белая Калитва Ростовской области неизвестный расстрелял мужчину. Как сообщает SHOT , всё произошло сегодня около 18:00 (время совпадает с московским).

По данным телеграм-канала, киллер подошёл к мужчине и выстрелил ему несколько раз в голову. На место приехала скорая, однако спасти погибшего не удалось. Местные жители утверждают, что жертва может быть "криминальным авторитетом из девяностых" и предпринимателем, а преступники ехали на машине — оттуда они и открыли огонь по прохожему.