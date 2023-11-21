Стала известна личность мужчины, убитого в центре Белой Калитвы
SHOT: Убитым в центре Белой Калитвы под Ростовом оказался местный бизнесмен
Кадры с места убийства местного бизнесмена Владимира Б. в центре Белой Калитвы Ростовской области. Обложка © SHOT
Стала известна личность мужчины, убитого в центре ростовского города Белая Калитва. По данным телеграм-канала SHOT, им оказался местный бизнесмен Владимир Б. После убийства его тело пролежало на улице более четырёх часов около местного Дворца спорта.
Как уточняет канал, киллер выстрелил в голову предпринимателю четыре раза, после чего скрылся с места преступления. Сейчас его ищут, в городе объявлен план "Перехват".
Об убийстве мужчины в Ростовской области Лайф сообщал ранее. Всё произошло в центре города Белая Калитва вечером 21 ноября. Киллер подошёл к мужчине и выстрелил ему несколько раз в голову. На место приехала скорая, однако спасти погибшего не удалось. Местные жители также охарактеризовали жертву, как "криминального авторитета из девяностых".