Стала известна личность мужчины, убитого в центре Белой Калитвы

Стала известна личность мужчины, убитого в центре ростовского города Белая Калитва. По данным телеграм-канала SHOT, им оказался местный бизнесмен Владимир Б. После убийства его тело пролежало на улице более четырёх часов около местного Дворца спорта.

Как уточняет канал, киллер выстрелил в голову предпринимателю четыре раза, после чего скрылся с места преступления. Сейчас его ищут, в городе объявлен план "Перехват".