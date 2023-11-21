Не оценили шутку: Во Внуково пассажиров заставили пройти повторную проверку из-за "бомбы"

В столичном аэрпорту Внуково всех 189 пассажиров рейса Москва — Санкт-Петербург высадили из самолёта и повторно заставили пройти проверку из-за шутки про взрывное устройство на борту. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

189 пассажиров рейса Москва — Санкт-Петербург в аэропорту Внуково высадили из самолёта и повторно заставили пройти проверку из-за шутки про бомбу. Видео © t.me / SHOT

Очевидцы рассказали каналу, что граждане уже прошли на борт воздушного судна и ждали взлёта. В какой-то момент бортпроводники попросили всех покинуть самолёт и отвезли пассажиров до терминала, где началась повторная проверка безопасности.

Предполагается, что кто-то из пассажиров пошутил про бомбу на борту самолёта. Сотрудники авиакомпании такой юмор не оценили и заставили всех заново проходить необходимые процедуры.