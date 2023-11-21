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21 ноября, 20:04

Не оценили шутку: Во Внуково пассажиров заставили пройти повторную проверку из-за "бомбы"

SHOT: Во Внуково задержали рейс в Санкт-Петербург из-за шутки про бомбу

В столичном аэрпорту Внуково всех 189 пассажиров рейса Москва — Санкт-Петербург высадили из самолёта и повторно заставили пройти проверку из-за шутки про взрывное устройство на борту. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

189 пассажиров рейса Москва — Санкт-Петербург в аэропорту Внуково высадили из самолёта и повторно заставили пройти проверку из-за шутки про бомбу. Видео © t.me / SHOT

Очевидцы рассказали каналу, что граждане уже прошли на борт воздушного судна и ждали взлёта. В какой-то момент бортпроводники попросили всех покинуть самолёт и отвезли пассажиров до терминала, где началась повторная проверка безопасности.

Предполагается, что кто-то из пассажиров пошутил про бомбу на борту самолёта. Сотрудники авиакомпании такой юмор не оценили и заставили всех заново проходить необходимые процедуры.

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А вот недавно в Твери благодаря сотрудникам силовых структур был предотвращён настоящий теракт. Сообщается, что коробку с таймером, нашпигованную болтами и пластичным веществом, нашли и уничтожили вблизи городского моста.

Обложка ©

t.me / SHOT

Алексей Соловьёв
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