В Петербурге водителя насмерть переехал собственный автомобиль

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник днём в Северной столице. Как передают местные стражи правопорядка в телеграм-канале, в результате аварии, произошедшей на кольцевой автодороге, скончался 28-летний мужчина.

Полицейские сообщают, что трагедия произошла около трёх часов дня 21 ноября на 16-м километре внутреннего кольца. Там 28-летний мужчина вышел из своего "Шевроле", чтобы осмотреть повреждения, нанесённые машине при соприкосновении с ограждением.

Стоит отметить, что он не успел выставить предупреждающий знак. В результате в иномарку влетела отечественная легковушка "Лада Ларгус", а затем "Шевроле" наехала на своего владельца. В итоге потерпевший скончался на месте. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и подробности случившегося.