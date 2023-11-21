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21 ноября, 20:52

В Петербурге водителя насмерть переехал собственный автомобиль

МВД: В Санкт-Петербурге на КАД мужчина погиб под колёсами своего автомобиля

<p>Последствия смертельного ДТП на КАД в Петербурге. Обложка © t.me/ <a href="https://t.me/spb_police78/6413?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Петербургская полиция</a></p>

Последствия смертельного ДТП на КАД в Петербурге. Обложка © t.me/ Петербургская полиция

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник днём в Северной столице. Как передают местные стражи правопорядка в телеграм-канале, в результате аварии, произошедшей на кольцевой автодороге, скончался 28-летний мужчина.

Полицейские сообщают, что трагедия произошла около трёх часов дня 21 ноября на 16-м километре внутреннего кольца. Там 28-летний мужчина вышел из своего "Шевроле", чтобы осмотреть повреждения, нанесённые машине при соприкосновении с ограждением.

Стоит отметить, что он не успел выставить предупреждающий знак. В результате в иномарку влетела отечественная легковушка "Лада Ларгус", а затем "Шевроле" наехала на своего владельца. В итоге потерпевший скончался на месте. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и подробности случившегося.

На Кубани из-за вылетевшей на дорогу коровы в ДТП погибли два человека

На Кубани из-за вылетевшей на дорогу коровы в ДТП погибли два человека

Ранее Лайф писал, что 21 ноября на трассе в Пензенской области перевозившая взрывчатку фура "Спецсвязи" попала в аварию. На представленных фото можно увидеть, что в результате удара ящики с опасным грузом раскидало по дороге.

Алексей Соловьёв
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