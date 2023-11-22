Забыть навсегда: Врач рассказала, кому нужно исключить из рациона майонез и кетчуп

При некоторых заболеваниях стоит обратить внимание на некоторые соусы из своего рациона. Например, тем, у кого диагностирована инсулинорезистентность, стоит навсегда забыть о кетчупе и майонезе, заявила в беседе с "Москвой 24" гастроэнтеролог, диетолог Гузель Евстигнеева.

"Совсем убрать из рациона майонез и кетчуп стоит тем, у кого есть инсулинорезистентность. Это состояние лежит в основе таких заболеваний, как сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром", — заявила эксперт.

По словам собеседника издания, при этом недуге важно питаться правильно и употреблять в пищу натуральные продукты без стимуляторов вкуса, которые заставляют человека съедать больше. В майонезе и кетчупе как раз содержатся подобные вещества, поэтому их также не стоит есть тем, кто хочет снизить свой вес.