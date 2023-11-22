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21 ноября, 22:43

Забыть навсегда: Врач рассказала, кому нужно исключить из рациона майонез и кетчуп

Врач Евстигнеева: При инсулинорезистентности нельзя есть кетчуп и майонез

<p>Диетолог посоветовала отказаться от кетчупа и майонеза тем, у кого диагностирована инсулинорезистентность. Обложка © Getty Images / Paul Radenfeld</p>

Диетолог посоветовала отказаться от кетчупа и майонеза тем, у кого диагностирована инсулинорезистентность. Обложка © Getty Images / Paul Radenfeld

При некоторых заболеваниях стоит обратить внимание на некоторые соусы из своего рациона. Например, тем, у кого диагностирована инсулинорезистентность, стоит навсегда забыть о кетчупе и майонезе, заявила в беседе с "Москвой 24" гастроэнтеролог, диетолог Гузель Евстигнеева.

"Совсем убрать из рациона майонез и кетчуп стоит тем, у кого есть инсулинорезистентность. Это состояние лежит в основе таких заболеваний, как сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром", — заявила эксперт.

По словам собеседника издания, при этом недуге важно питаться правильно и употреблять в пищу натуральные продукты без стимуляторов вкуса, которые заставляют человека съедать больше. В майонезе и кетчупе как раз содержатся подобные вещества, поэтому их также не стоит есть тем, кто хочет снизить свой вес.

Диетолог объяснил, почему не стоит отказываться от майонеза

Диетолог объяснил, почему не стоит отказываться от майонеза

Ранее некоторые эксперты сообщали, что майонез входит в список продуктов, которые ускоряют старение организма. А вот продлить молодость поможет ограничение потребления продуктов с высоким содержанием жиров и сахара, таких как шоколадное молоко, ароматизированные подслащённые творог и йогурт, колбаса и промышленное мороженое.

Алексей Соловьёв
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