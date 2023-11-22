В военный госпиталь под Артёмовском доставили православную святыню
Волонтёр Пермяков привёз частицу мощей Георгия Победоносца в госпиталь Артёмовска
Активист из Мытищ казак Юрий Пермяков привёз частицу мощей святого Георгия Победоносца в военный госпиталь под Артёмовском, чтобы верующие солдаты и врачи смогли поклониться святыне. Об этом передаёт телеканал "360".
Пермяков зачитал молитву "Отче наш", а затем, осеняя себя крестным знамением, обошёл пациентов. Те, кто мог самостоятельно передвигаться, присоединились к нему и приложились к частице святыни.
По данным телеканала, врачи живут вместе с ранеными и оперативно реагируют на любую ситуацию: готовы срочно оказать помощь или дать обезболивающее.
А в Кемеровской области 69-летняя пенсионерка организовала у себя "гостевой дом" для участников СВО. Бойцы уже дали женщине ласковый позывной Бабушка.
ТАСС / Артём Геодакян