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22 ноября, 00:12

В военный госпиталь под Артёмовском доставили православную святыню

Волонтёр Пермяков привёз частицу мощей Георгия Победоносца в госпиталь Артёмовска

Активист из Мытищ казак Юрий Пермяков привёз частицу мощей святого Георгия Победоносца в военный госпиталь под Артёмовском, чтобы верующие солдаты и врачи смогли поклониться святыне. Об этом передаёт телеканал "360".

Пермяков зачитал молитву "Отче наш", а затем, осеняя себя крестным знамением, обошёл пациентов. Те, кто мог самостоятельно передвигаться, присоединились к нему и приложились к частице святыни.

По данным телеканала, врачи живут вместе с ранеными и оперативно реагируют на любую ситуацию: готовы срочно оказать помощь или дать обезболивающее.

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А в Кемеровской области 69-летняя пенсионерка организовала у себя "гостевой дом" для участников СВО. Бойцы уже дали женщине ласковый позывной Бабушка.

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ТАСС / Артём Геодакян

Анатолий Симоненко
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