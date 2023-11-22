Помощник президента предрёк укрепление курса рубля
Орешкин заявил, что рубль укрепится, но кардинальных изменений ждать не стоит
В ближайшее время рубль может укрепиться, но не стоит надеяться на значительные изменения. Об этом в беседе с сайтом MK.ru рассказал помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.
"Рубль сейчас укрепляется и может укрепиться ещё. Но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит", — заявил собеседник издания.
В то же время помощник главы государства объяснил резкое падение курса рубля в этом году после его укрепления в прошлом. Экс-министр рассказал, что в стране начал восстанавливаться потребительский и инвестиционный спрос. Так, по его словам, оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 11,3%, согласно последним данным по третьему кварталу, а инвестиции во втором квартале достигли 12,6%. Это в свою очередь привело к росту спроса на импортную продукцию.
Помимо этого, он подчеркнул, что стоимость нефти и газа в этом году ниже, чем в прошлом. Также спрос на иностранную валюту увеличивали такие факторы, как погашение части внешних долгов экспортёрами, уход иностранных компаний с российского рынка и необходимость увеличения финансирования покупателей отечественных товаров за границей.
"Сейчас мы видим, что эти временные оттоки капитала начинают сокращаться. Платёжный баланс стабилизируется. И рубль демонстрирует сейчас тенденцию к укреплению", — заключил Орешкин.
Недавно некоторые эксперты также заявляли, что при очередном повышении ключевой ставки в декабре этого года курс доллара может опуститься до 85 рублей. По их мнению, сейчас на рубль благоприятно влияет восстановление нефтяных котировок, ожидание очередного повышения ключевой ставки, а также рост продаж валютной выручки экспортёрами.