Помощник президента предрёк укрепление курса рубля

В ближайшее время рубль может укрепиться, но не стоит надеяться на значительные изменения. Об этом в беседе с сайтом MK.ru рассказал помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

"Рубль сейчас укрепляется и может укрепиться ещё. Но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит", — заявил собеседник издания.

В то же время помощник главы государства объяснил резкое падение курса рубля в этом году после его укрепления в прошлом. Экс-министр рассказал, что в стране начал восстанавливаться потребительский и инвестиционный спрос. Так, по его словам, оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 11,3%, согласно последним данным по третьему кварталу, а инвестиции во втором квартале достигли 12,6%. Это в свою очередь привело к росту спроса на импортную продукцию.

Помимо этого, он подчеркнул, что стоимость нефти и газа в этом году ниже, чем в прошлом. Также спрос на иностранную валюту увеличивали такие факторы, как погашение части внешних долгов экспортёрами, уход иностранных компаний с российского рынка и необходимость увеличения финансирования покупателей отечественных товаров за границей.

"Сейчас мы видим, что эти временные оттоки капитала начинают сокращаться. Платёжный баланс стабилизируется. И рубль демонстрирует сейчас тенденцию к укреплению", — заключил Орешкин.