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22 ноября, 00:59

Опасная ловушка: Ветеринар объяснил, почему кошки часто застревают на деревьях и в трубах

Ветеринар Шеляков: Кошки застревают на деревьях из-за собак и любопытства

Кошки нередко застревают на деревьях, убегая от собак и людей. Иногда они оказываются там из-за банального любопытства. Об этом NEWS.ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

"Молодая, неопытная кошка может забраться на дерево, убегая от собаки, а спуститься уже не сможет. Её может напугать человек. Сейчас же ещё морозы, если мы говорим о бездомных кошках, они ищут тёплые укрытия. Залезают туда, куда летом они бы и не подумали прибежать: щели в подвалах, продухи, щели в дверях", — рассказал Шеляков.

По его словам, кошки часто не в состоянии слезть с дерева из-за того, что когти застревают в древесине. Порой они оказываются в решётках или трубах, что-то учуяв и проявив любопытство. И, как правило, после этого приходится вызывать МЧС и резать ловушку, чтобы спасти животное.

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Ранее Лайф писал, что волонтёры в Ясиноватой ДНР спасли из-под обстрелов кошку Ясю. Её бросили хозяева при эвакуации. Она месяц прожила под обстрелами в Ясиноватой.

Обложка ©

Getty Images / Sandra Sanchez Ares

Анатолий Симоненко
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