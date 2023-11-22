Опасная ловушка: Ветеринар объяснил, почему кошки часто застревают на деревьях и в трубах

Кошки нередко застревают на деревьях, убегая от собак и людей. Иногда они оказываются там из-за банального любопытства. Об этом NEWS.ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, кошки часто не в состоянии слезть с дерева из-за того, что когти застревают в древесине. Порой они оказываются в решётках или трубах, что-то учуяв и проявив любопытство. И, как правило, после этого приходится вызывать МЧС и резать ловушку, чтобы спасти животное.