Опасная ловушка: Ветеринар объяснил, почему кошки часто застревают на деревьях и в трубах
Ветеринар Шеляков: Кошки застревают на деревьях из-за собак и любопытства
Кошки нередко застревают на деревьях, убегая от собак и людей. Иногда они оказываются там из-за банального любопытства. Об этом NEWS.ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
"Молодая, неопытная кошка может забраться на дерево, убегая от собаки, а спуститься уже не сможет. Её может напугать человек. Сейчас же ещё морозы, если мы говорим о бездомных кошках, они ищут тёплые укрытия. Залезают туда, куда летом они бы и не подумали прибежать: щели в подвалах, продухи, щели в дверях", — рассказал Шеляков.
По его словам, кошки часто не в состоянии слезть с дерева из-за того, что когти застревают в древесине. Порой они оказываются в решётках или трубах, что-то учуяв и проявив любопытство. И, как правило, после этого приходится вызывать МЧС и резать ловушку, чтобы спасти животное.
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