Донбасские волонтёры спасли брошенную хозяевами кошку и нашли ей новую семью

Волонтёры в Ясиноватой ДНР вытащили из-под обстрелов кошку Ясю. Пушистика бросили хозяева при эвакуации. Об этом сообщает "Mash на Донбассе".

Брошенная хозяевами и месяц прожившая под обстрелами в Ясиноватой кошка Яся. Видео © T.me / "Mash на Донбассе"

Фотограф из Донецка Александр Чуприна приметил кошку ещё в прошлом месяце. Истощённое голодом и стрессом животное пряталось в останках автомобиля, разбитого обстрелом. Чуприна сделал несколько снимков кошки, которые потом попались на глаза волонтёрам. После этого было принято решение вызволять Ясю.