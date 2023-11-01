Донбасские волонтёры спасли брошенную хозяевами кошку и нашли ей новую семью
Mash: Волонтёры в Ясиноватой спасли брошенную хозяевами кошку Ясю
Волонтёры в Ясиноватой ДНР вытащили из-под обстрелов кошку Ясю. Пушистика бросили хозяева при эвакуации. Об этом сообщает "Mash на Донбассе".
Брошенная хозяевами и месяц прожившая под обстрелами в Ясиноватой кошка Яся. Видео © T.me / "Mash на Донбассе"
Фотограф из Донецка Александр Чуприна приметил кошку ещё в прошлом месяце. Истощённое голодом и стрессом животное пряталось в останках автомобиля, разбитого обстрелом. Чуприна сделал несколько снимков кошки, которые потом попались на глаза волонтёрам. После этого было принято решение вызволять Ясю.
Непрекращающиеся прилёты не помешали зоозащитникам увезти кошку в безопасное место. Её постепенно откормили, выходили и нашли новую семью: её забрала Наталья из Мурманска. Сейчас у Яси всё прекрасно. Она не голодает и живёт у любящей хозяйки под мирным небом.
К слову, сегодня в самом центре российской столицы развернулась спасательная операция после того, как на парковке у Большого театра заметили кота в запертой машине. Пушистый непоседа просидел четыре дня, однако выглядел неплохо. Неравнодушные москвичи сразу начали искать хозяина и вызвали сотрудников экстренных служб. В итоге оказалось, что водителя авто забрали в психушку, — известно, что он живёт в Подмосковье и увлекается магией. По словам родственников, он не выходил на связь с 29 октября. К счастью, котика удалось вызволить из заточения, пока его к себе забрала сотрудница московской прокуратуры.
T.me / "Mash на Донбассе"