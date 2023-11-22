Минюст США обязал Binance выплатить $4,3 млрд за нарушение банковской тайны

В Вашингтоне сообщили об одном из самых крупных штрафов, которые американское правительство получало по уголовному делу от ответчика в лице корпорации. Как заявил министр юстиции — генеральный прокурор США Меррик Гарленд, власти обязали крупнейшую в мире криптобиржу Binance выплатить 4,3 миллиарда долларов за различные преступления.

В заявлении Минюста говорится, что руководство биржи признало свою вину в связи с нарушениями, касающимися банковской тайны и отсутствием надлежащей регистрации, и согласилось выплатить более четырёх миллиардов долларов. В частности, свою вину признал генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, который уже объявил о своём уходе из компании в социальной сети Х. Теперь его место займёт бывший глава региональных рынков Ричард Тенг.

"Сегодня я покинул пост генерального директора Binance. Я совершал ошибки, и я должен взять на себя ответственность. Это лучше всего для нашего сообщества, для Binance и для меня самого", — написал бизнесмен в соцсети.

Глава американского Минюста в своём заявлении также подчеркнул, что Binance получила свою популярность во всём мире отчасти из-за совершённых преступлений. А министр финансов США Джанет Йеллен убеждена, что эта криптобиржа закрывала глаза на юридические обязательства из-за жажды наживы.