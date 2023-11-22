Названы причины, по которым человек может стать обладателем хриплого голоса

Голос у человека может пропасть и измениться в худшую сторону по ряду причин. Например, из-за перенапряжения, различных заболеваний и вредных привычек. Подробнее об этом рассказала NEWS.ru врач-терапевт Алёна Гуляева.

По словам медика, проблемы, возникающие у людей с голосом, разделяются на дисфонию и афонию. Дисфония — это когда изменяются свойства голоса (громкость, высота, тембр), а афония — когда речь либо полностью отсутствует, либо сохраняется, но только шёпотная. Искажения голоса могут быть временными и стойкими. Временные случаются при перенапряжении голосового аппарата. Например, если человек слишком долго кричит или поёт. Также повлиять могут психотравмирующие факторы или острые заболевания дыхательных путей.

"Изменение голоса может возникнуть при различных заболеваниях: эндокринных, аллергических, болезнях желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, в результате травм, операций, ожогов. Изменение темпа и тембра речи может свидетельствовать и о неврологических патологиях, когда нарушается иннервация голосового аппарата. В частности, дизартрия является остаточным явлением после инсульта", — пояснила Гуляева.

Также на голос влияет курение вейпов и электронных сигарет, ведь в дыме содержатся вредные вещества вроде никотина, окиси углерода, формальдегида, бензола, ацетальдегида, аммиака и так далее. Они провоцируют раздражение слизистых оболочек дыхательных путей. Если долго курить, может развиться хроническое воспаление гортани, а это влечёт за собой нарушения голоса.

При хроническом алкоголизме меняется состояние слюнных желёз, снижается слюноотделение, что вызывает постоянную сухость во рту. Это тоже делает голос хриплым.

По словам специалиста, если голос пропал в связи с перенапряжением, нужно либо молчать, либо говорить негромко, но не шептать, ведь так связки напрягаются сильнее. В этот период, если нет аллергии, лучше пить отвары ромашки, шалфея, чай с имбирём и молоко с мёдом, а также использовать леденцы с растительными компонентами. Газированные напитки и острая пища тоже могут оказывать раздражающий эффект на слизистую ротовой полости.

Если спустя 7–10 дней голос в таком же состоянии, нужно обратиться к врачу-терапевту или оториноларингологу. Вместе с тем специалист посоветовала увлажнять воздух в помещении и регулярно проводить влажную уборку.