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22 ноября, 03:45

Россиянам назвали приятный способ снижения стресса

Психотерапевт Крашкина: Личное общение поможет расслабиться и снизить стресс

Людям стоит побольше общаться друг с другом, так как личная коммуникация способствует релаксации и снижению уровня стресса. Об этом рассказала РИАМО врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Она объяснила, что именно коммуникация позволяет людям выражать свои эмоции, чувства и потребности.

По словам медика, открытая и эмпатичная личная коммуникация помогает укреплять межличностные отношения, а это играет большую роль в плане общего эмоционального благополучия.

"Кроме того, личная коммуникация может стимулировать умственное развитие, способствуя обмену идеями, опытом и поддержкой, что важно для формирования позитивной психологической среды", — рассказала Крашкина.

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Ранее Лайф перечислил факторы, которые могут повлиять на развитие психических заболеваний. Триггером для развития таких расстройств могут стать как нелюбимая работа, стресс, конфликты в семье, утрата близких, так и высокий ритм жизни.

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Getty Images / Image Source

Анатолий Симоненко
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