Россиянам назвали приятный способ снижения стресса

Людям стоит побольше общаться друг с другом, так как личная коммуникация способствует релаксации и снижению уровня стресса. Об этом рассказала РИАМО врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Она объяснила, что именно коммуникация позволяет людям выражать свои эмоции, чувства и потребности.

По словам медика, открытая и эмпатичная личная коммуникация помогает укреплять межличностные отношения, а это играет большую роль в плане общего эмоционального благополучия.

"Кроме того, личная коммуникация может стимулировать умственное развитие, способствуя обмену идеями, опытом и поддержкой, что важно для формирования позитивной психологической среды", — рассказала Крашкина.