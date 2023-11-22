NI: Киеву на фоне провала может потребоваться вмешательство НАТО на новом уровне

Киевскому режиму из-за поражений на поле боя может потребоваться вмешательство Североатлантического альянса на совершенно ином уровне. Об этом в статье для National Interest сообщил старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн.

"Ситуация далека от патовой. На самом деле, чтобы достичь пата и избежать поражения Украины, может потребоваться вмешательство НАТО на новом уровне", — заявил аналитик.

Учёный считает, что не следует оценивать положение конфликтующих сторон по территориальному продвижению. Он убеждён, что прежде всего надо смотреть на потери Вооружённых сил Украины в плане техники и личного состава.

Он подчеркнул, что Москва явно выигрывает в этой ситуации, так как Киев после летнего контрнаступления потерял много солдат и офицеров и теперь вынужден планировать новую мобилизацию. Этот процесс ударит по украинской экономике и боевому духу простых граждан. Блэкберн заключил, что так называемые "западные партнёры" Незалежной не справляются с поставками вооружений для ВСУ, а поддержка Вашингтона прекратится из-за внутренних разногласий в США и конфликта на Ближнем Востоке.