Российские силы группировки войск "Центр" нанесли удары по объектам ВСУ на Краснолиманском направлении. Как сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук, в результате было уничтожено около 30 артиллерийских позиций и три опорных пункта противника. Его заявление приводит РИА "Новости".

"Артиллерийскими подразделениями нанесено огневое поражение по трём опорным пунктам, трём районам скопления техники и около 30 артиллерийским позициям ВСУ", — подчеркнул Савчук.

Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение штурмовым группам 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Цель была поражена в районе Серебрянского лесничества.

Ранее на Краснолиманском направлении бойцы ВС РФ нанесли поражение украинской бригаде "Азов"*, потери противника составили около сотни военнослужащих. Атаки подразделений российской группировки, артиллерии и армейской авиации осуществлялись в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.