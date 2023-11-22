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Регион
Опубликовано 22 ноября 2023, 03:06
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Российские силы разгромили около 30 позиций ВСУ под Красным Лиманом

МО РФ: ВС РФ поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ под Красным Лиманом

Российские силы группировки войск "Центр" нанесли удары по объектам ВСУ на Краснолиманском направлении. Как сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук, в результате было уничтожено около 30 артиллерийских позиций и три опорных пункта противника. Его заявление приводит РИА "Новости".

"Артиллерийскими подразделениями нанесено огневое поражение по трём опорным пунктам, трём районам скопления техники и около 30 артиллерийским позициям ВСУ", — подчеркнул Савчук.

Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение штурмовым группам 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Цель была поражена в районе Серебрянского лесничества.

Российские военные выбили пехоту ВСУ из опорного пункта под Красным Лиманом
Российские военные выбили пехоту ВСУ из опорного пункта под Красным Лиманом

Ранее на Краснолиманском направлении бойцы ВС РФ нанесли поражение украинской бригаде "Азов"*, потери противника составили около сотни военнослужащих. Атаки подразделений российской группировки, артиллерии и армейской авиации осуществлялись в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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