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22 ноября, 04:04

Песков рассказал, когда Путин проведёт традиционную встречу с Моди

Песков: Традиционная встреча Путина и Моди не состоится в 2023 году

<p>Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/62050/photos/61980" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди навряд ли проведут встречу в этом году. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС, главы двух государств не успеют провести традиционное совместное мероприятие в ближайшие полтора месяца, однако они могут встретиться в следующем году.

"До конца года она не получится точно. Не успеют уже, графики не удастся синхронизировать. Но на следующий год такая возможность прорабатывается", — заявил Песков.

Стоит отметить, что лидеры двух стран ежегодно встречаются в соответствии с Декларацией о стратегическом партнёрстве от 2000 года. Это происходило каждый год, кроме 2020-го (из-за пандемии коронавируса) и этого года: в 2023-м Путин и Моди только созванивались.

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Напомним, что в середине октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о возможной встрече глав двух государств. По её словам, индийский премьер Нарендра Моди выразил готовность принять у себя на родине президента России Владимира Путина.

Алексей Соловьёв
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