Песков рассказал, когда Путин проведёт традиционную встречу с Моди
Песков: Традиционная встреча Путина и Моди не состоится в 2023 году
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди навряд ли проведут встречу в этом году. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС, главы двух государств не успеют провести традиционное совместное мероприятие в ближайшие полтора месяца, однако они могут встретиться в следующем году.
"До конца года она не получится точно. Не успеют уже, графики не удастся синхронизировать. Но на следующий год такая возможность прорабатывается", — заявил Песков.
Стоит отметить, что лидеры двух стран ежегодно встречаются в соответствии с Декларацией о стратегическом партнёрстве от 2000 года. Это происходило каждый год, кроме 2020-го (из-за пандемии коронавируса) и этого года: в 2023-м Путин и Моди только созванивались.
Напомним, что в середине октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о возможной встрече глав двух государств. По её словам, индийский премьер Нарендра Моди выразил готовность принять у себя на родине президента России Владимира Путина.