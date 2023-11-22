Песков рассказал, когда Путин проведёт традиционную встречу с Моди

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди навряд ли проведут встречу в этом году. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС, главы двух государств не успеют провести традиционное совместное мероприятие в ближайшие полтора месяца, однако они могут встретиться в следующем году.

"До конца года она не получится точно. Не успеют уже, графики не удастся синхронизировать. Но на следующий год такая возможность прорабатывается", — заявил Песков.

Стоит отметить, что лидеры двух стран ежегодно встречаются в соответствии с Декларацией о стратегическом партнёрстве от 2000 года. Это происходило каждый год, кроме 2020-го (из-за пандемии коронавируса) и этого года: в 2023-м Путин и Моди только созванивались.