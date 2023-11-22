В Кремле прокомментировали смерть лётчика Беленко, умершего в забвении в США

В Кремле прокомментировали новость о смерти лётчика-перебежчика Виктора Беленко, который в 1976 году угнал советский истребитель МиГ-25П в Японию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его предателем и выразил сомнение в том, что он смог прожить счастливую жизнь.

"Вряд ли он прожил счастливую жизнь. Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь. Это всегда самое большое несчастье для человека — стать предателем", — подчеркнул Песков в беседе с ТАСС.