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22 ноября, 04:21

В Кремле прокомментировали смерть лётчика Беленко, умершего в забвении в США

Песков: Лётчик-предатель Беленко, умерший в США, вряд ли прожил счастливую жизнь

<p>Лётчик Виктор Беленко. Фото © YouTube /<a href="https://www.youtube.com/@WAS_RU" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> WAS: Популярная история</a></p>

Лётчик Виктор Беленко. Фото © YouTube / WAS: Популярная история

В Кремле прокомментировали новость о смерти лётчика-перебежчика Виктора Беленко, который в 1976 году угнал советский истребитель МиГ-25П в Японию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его предателем и выразил сомнение в том, что он смог прожить счастливую жизнь.

"Вряд ли он прожил счастливую жизнь. Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь. Это всегда самое большое несчастье для человека — стать предателем", — подчеркнул Песков в беседе с ТАСС.

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Лайф сообщал, что советский лётчик-перебежчик Виктор Беленко, угнавший из СССР в Японию истребитель МиГ-25П, скончался в США. Сбежавший за красивой жизнью лётчик умер в забвении в доме престарелых ещё два месяца назад.

Оксана Попова
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