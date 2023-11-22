Совфед поддержал закон о выплатах старшим родственникам погибших бойцов СВО
Выплаты по обязательному страхованию бойцов, которые погибли в ходе спецоперации, смогут получать их старшие родственники. Такой закон одобрил Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 22 ноября.
По новым нормам на компенсационные выплаты могут рассчитывать старшие родственники бойцов, которые проходили военную службу в первые месяцы СВО или погибли в течение года после увольнения со службы из-за полученных ранений. В этом случае речь идёт о страховых случаях, которые произошли в период с 11 августа 2020 по 14 июля 2022 года.
Напомним, что тогда были внесены новые поправки в закон о денежном довольствии военнослужащих. В российском законодательстве закрепилось понятие "фактический воспитатель".
Ранее Лайф писал, что каждому добровольцу элитного полка Подмосковья выплатят один миллион рублей. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, бойцы смогут также рассчитывать на льготы. Среди них — кредитные каникулы, освобождение от имущественного налога, приостановка по судебным делам и сохранение рабочих мест.
ТАСС / Александр Река