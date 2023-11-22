Совфед поддержал закон о выплатах старшим родственникам погибших бойцов СВО

Выплаты по обязательному страхованию бойцов, которые погибли в ходе спецоперации, смогут получать их старшие родственники. Такой закон одобрил Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 22 ноября.

По новым нормам на компенсационные выплаты могут рассчитывать старшие родственники бойцов, которые проходили военную службу в первые месяцы СВО или погибли в течение года после увольнения со службы из-за полученных ранений. В этом случае речь идёт о страховых случаях, которые произошли в период с 11 августа 2020 по 14 июля 2022 года.

Напомним, что тогда были внесены новые поправки в закон о денежном довольствии военнослужащих. В российском законодательстве закрепилось понятие "фактический воспитатель".