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22 ноября, 09:07

Президент Абхазии прибыл в Москву

Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл с рабочим визитом в Москву

Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"Аслан Бжания с рабочим визитом находится в Москве", — говорится в сообщении.

В рамках визита запланированы встречи абхазского лидера в различных российских госструктурах. В поездке Бжанию сопровождает председатель Службы госбезопасности республики Темур Ахиба.

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Ранее Бжания на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил о всемерной поддержке Москвы в спецоперации. Также президент Абхазии тогда отметил, что на сегодняшний день всем должно быть "предельно ясно", с кем РФ имеет дело.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Наталья Исакова
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