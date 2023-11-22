Президент Абхазии прибыл в Москву
Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл с рабочим визитом в Москву
Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
"Аслан Бжания с рабочим визитом находится в Москве", — говорится в сообщении.
В рамках визита запланированы встречи абхазского лидера в различных российских госструктурах. В поездке Бжанию сопровождает председатель Службы госбезопасности республики Темур Ахиба.
Ранее Бжания на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил о всемерной поддержке Москвы в спецоперации. Также президент Абхазии тогда отметил, что на сегодняшний день всем должно быть "предельно ясно", с кем РФ имеет дело.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ