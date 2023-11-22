Президент Абхазии прибыл в Москву

Ранее Бжания на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил о всемерной поддержке Москвы в спецоперации. Также президент Абхазии тогда отметил, что на сегодняшний день всем должно быть "предельно ясно", с кем РФ имеет дело.