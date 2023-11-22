Памфилова пояснила своё заявление об "уехавших подонках"

Председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова объяснила своё недавнее заявление об "уехавших подонках". Данное высказывание, по её словам, было адресовано тем, кто гадит нашей стране и работает на её разрушение.

"Я имела в виду тех, <...> кто, уехавши, пытается во всю свою мощь гадить стране, работать на её разрушение, на дестабилизацию. Конечно, кто-то по глупости это делает, кто-то по корысти, кто-то очень убеждённо, но все они подонки, я от этого слова не отказываюсь", — пояснила Памфилова в ходе заседания ЦИК.

При этом она добавила, что комиссия знает о готовящейся работе по провокациям на выборах и о том, что в конце октября в Берлине проводилось спецзаседание, куда пригласили всех представителей "нашего знаменитого сидельца" (речь идёт об Алексее Навальном*. — Прим. Лайфа).

Как ранее сообщал Лайф, Памфилова, выступая в МГУ в рамках Московской юридической недели, заявила, что началась работа по дискредитации президентских выборов, в ней участвуют уехавшие из России "подонки". По её словам, работа с ними и "затаившимися ждунами" уже ведётся.