В Кремле прокомментировали предложение Бастрыкина ввести единую идеологию в России

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы СК Александра Бастрыкина о необходимости ввести в стране единую идеологию. Представитель Кремля отметил, что по этому вопросу нет какой-то позиции.

"Какой-то позиции нет. Это заявление, мнение, безусловно, мнение очень авторитетного человека. Но какой-то специальной позиции нет. Вы знаете, что у президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счёт", — сказал Песков на брифинге.

Пресс-секретарь президента отметил, что предложение Бастрыкина не противоречит конституции, так как он всего лишь высказывал собственную точку зрения.

Ранее Бастрыкин предложил сформулировать национальную идеологию России и закрепить её в конституции. По словам председателя Следственного комитета, в основном законе страны следует закрепить, что национальное право не должно уступать международному.