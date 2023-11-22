В Кремле прокомментировали предложение Бастрыкина ввести единую идеологию в России
Песков: В Кремле нет позиции по вопросу единой идеологии в Конституции России
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы СК Александра Бастрыкина о необходимости ввести в стране единую идеологию. Представитель Кремля отметил, что по этому вопросу нет какой-то позиции.
"Какой-то позиции нет. Это заявление, мнение, безусловно, мнение очень авторитетного человека. Но какой-то специальной позиции нет. Вы знаете, что у президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счёт", — сказал Песков на брифинге.
Пресс-секретарь президента отметил, что предложение Бастрыкина не противоречит конституции, так как он всего лишь высказывал собственную точку зрения.
Ранее Бастрыкин предложил сформулировать национальную идеологию России и закрепить её в конституции. По словам председателя Следственного комитета, в основном законе страны следует закрепить, что национальное право не должно уступать международному.
Ранее президент России Владимир Путин назвал один из главных приоритетов страны. В обращении к участникам торжественного концерта в честь Дня матери глава государства отметил важность обеспечения достойного уровня и качества жизни российских семей, а также поддержку материнства и детства.
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