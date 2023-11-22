Сенаторы подключатся к проекту "Женское движение ЕР" по реабилитации бойцов СВО
Сенаторы подключатся к реализации проекта "Женское движение Единой России" по социальной и культурной реабилитации участников спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Там добавили, что к мероприятиям присоединились ведущие учреждения культуры Москвы, Санкт-Петербурга и других российских регионов. Бойцы, которые проходят лечение в различных медицинских центрах, уже побывали в нескольких культурных учреждениях, в частности в Третьяковской галерее, Пушкинском и Русском музеях, Исаакиевском соборе, Екатерининском дворце и на выставке-форуме "Россия".
"Кроме того, достигнута договорённость с Российским футбольным союзом о посещении матчей ведущих спортивных клубов. Паспорта болельщика оформляют выездные бригады МФЦ. На всех мероприятиях военнослужащих сопровождают волонтёры, которые прошли курсы первой медицинской помощи", — указала сенатор Дарья Лантратова.
Сопредседатель общественного совета партийного проекта призвала своих коллег присоединиться к инициативе и организовать подобные мероприятия во всех российских регионах.
Партпроект "Женское движение Единой России" начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтёров и активистов. На платформе партии участницы движения прорабатывают и продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей.