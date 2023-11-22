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Регион
Опубликовано 22 ноября 2023, 12:37

Сенаторы подключатся к проекту "Женское движение ЕР" по реабилитации бойцов СВО

Сенаторы подключатся к реализации проекта "Женское движение Единой России" по социальной и культурной реабилитации участников спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Там добавили, что к мероприятиям присоединились ведущие учреждения культуры Москвы, Санкт-Петербурга и других российских регионов. Бойцы, которые проходят лечение в различных медицинских центрах, уже побывали в нескольких культурных учреждениях, в частности в Третьяковской галерее, Пушкинском и Русском музеях, Исаакиевском соборе, Екатерининском дворце и на выставке-форуме "Россия".

"Кроме того, достигнута договорённость с Российским футбольным союзом о посещении матчей ведущих спортивных клубов. Паспорта болельщика оформляют выездные бригады МФЦ. На всех мероприятиях военнослужащих сопровождают волонтёры, которые прошли курсы первой медицинской помощи", указала сенатор Дарья Лантратова.

Сопредседатель общественного совета партийного проекта призвала своих коллег присоединиться к инициативе и организовать подобные мероприятия во всех российских регионах.

Партпроект "Женское движение Единой России" начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтёров и активистов. На платформе партии участницы движения прорабатывают и продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей.

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Дарья Нарыкова
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