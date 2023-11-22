Чиновница из Севастополя попала под проверку из-за слов о туристах из Китая

В Севастополе организуют проверку в отношении начальницы управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко после её слов о китайских туристах.

На сессии заксобрания 31 октября Остапенко заявила, что Севастополь не готов принимать туристов из Китая, так как те "не привозят деньги" и просто нагружают региональный туризм. Видео с её заявлением разлетелись по Интернету. Вице-губернатор города Мария Литовко отреагировала на эти слова и пояснила, что они не являются позицией правительства города, а лишь личным мнением самой Остапенко.

"Мнение непозволительное ни с точки зрения логики, ни уж тем более с точки зрения госслужащей, занимающей такую должность. По поручению губернатора по этому поводу открыта служебная проверка", — написала Литовко в своём телеграм-канале.

С Остапенко уже провели разъяснительную работу о недопустимости подобных слов. Литовко дополнила, что Севастополь развивает экономическое сотрудничество с Китаем и всегда рад туристам из Поднебесной.