Чиновница из Севастополя попала под проверку из-за слов о туристах из Китая
В Севастополе организуют проверку в отношении начальницы управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко после её слов о китайских туристах.
На сессии заксобрания 31 октября Остапенко заявила, что Севастополь не готов принимать туристов из Китая, так как те "не привозят деньги" и просто нагружают региональный туризм. Видео с её заявлением разлетелись по Интернету. Вице-губернатор города Мария Литовко отреагировала на эти слова и пояснила, что они не являются позицией правительства города, а лишь личным мнением самой Остапенко.
"Мнение непозволительное ни с точки зрения логики, ни уж тем более с точки зрения госслужащей, занимающей такую должность. По поручению губернатора по этому поводу открыта служебная проверка", — написала Литовко в своём телеграм-канале.
С Остапенко уже провели разъяснительную работу о недопустимости подобных слов. Литовко дополнила, что Севастополь развивает экономическое сотрудничество с Китаем и всегда рад туристам из Поднебесной.
А ранее Лайф рассказывал, что в Крыму хотят ввести налоговые льготы для развития туристического бизнеса. По словам главы регионального парламента Владимира Константинова, на эти цели из федерального бюджета выделено больше двух миллионов рублей.
ТАСС / Анастасия Романова