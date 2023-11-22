Регион

Уведомления отключены

22 ноября, 12:42

Чиновница из Севастополя попала под проверку из-за слов о туристах из Китая

В Севастополе организуют проверку в отношении начальницы управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко после её слов о китайских туристах.

На сессии заксобрания 31 октября Остапенко заявила, что Севастополь не готов принимать туристов из Китая, так как те "не привозят деньги" и просто нагружают региональный туризм. Видео с её заявлением разлетелись по Интернету. Вице-губернатор города Мария Литовко отреагировала на эти слова и пояснила, что они не являются позицией правительства города, а лишь личным мнением самой Остапенко.

"Мнение непозволительное ни с точки зрения логики, ни уж тем более с точки зрения госслужащей, занимающей такую должность. По поручению губернатора по этому поводу открыта служебная проверка", — написала Литовко в своём телеграм-канале.

С Остапенко уже провели разъяснительную работу о недопустимости подобных слов. Литовко дополнила, что Севастополь развивает экономическое сотрудничество с Китаем и всегда рад туристам из Поднебесной.

Стало известно, какие города России ожидает туристический бум этой зимой

Стало известно, какие города России ожидает туристический бум этой зимой

А ранее Лайф рассказывал, что в Крыму хотят ввести налоговые льготы для развития туристического бизнеса. По словам главы регионального парламента Владимира Константинова, на эти цели из федерального бюджета выделено больше двух миллионов рублей.

Обложка ©

ТАСС / Анастасия Романова

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Китай
  • Региональные власти
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров