Регион

Уведомления отключены

22 ноября, 12:16

Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества

Путин назначил Кузнецова на должность атамана Всероссийского казачьего общества

<p>Виталий Кузнецов. Обложка © <a href="https://terkv.ru/novosti/vitalij-kuznecov-pozdravil-kazakov-s-dnem-terskogo-kazachego-vojska-2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Терское казачье общество</a></p>

Виталий Кузнецов. Обложка © Терское казачье общество

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Кузнецова на должность атамана Всероссийского казачьего общества. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

"Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества", — говорится в указе.

Другим указом Путин освободил с этого поста Николая Долуду. Указы вступают в силу с сегодняшнего дня, 22 ноября. В начале ноября Долуда, который также является депутатом Госдумы, на пресс-конференции в Краснодаре заявил, что собирается уйти с должности по собственному желанию, чтобы заняться разработкой закона о казачестве. По его словам, на это потребуется до двух лет.

Виталий Кузнецов является атаманом Терского казачьего войска, а также помощником полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Он окончил Военный авиационный университет, также у него есть высшее юридическое и экономическое образование. Неоднократно был награждён государственными и ведомственными наградами, в частности имеет медаль "За воинскую доблесть".

Воины-казаки взяли новые опорные пункты ВСУ на Северском направлении

Воины-казаки взяли новые опорные пункты ВСУ на Северском направлении

Ранее Лайф писал, что в Москве состоялся седьмой съезд Большого круга Союза казаков – воинов России и Зарубежья, который представляет более 30 000 казаков по всему миру и является крупнейшим объединением казачества. На мероприятии присутствовали делегаты из 43 стран и 83 субъектов РФ.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров