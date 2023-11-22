Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Кузнецова на должность атамана Всероссийского казачьего общества. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

"Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества", — говорится в указе.

Другим указом Путин освободил с этого поста Николая Долуду. Указы вступают в силу с сегодняшнего дня, 22 ноября. В начале ноября Долуда, который также является депутатом Госдумы, на пресс-конференции в Краснодаре заявил, что собирается уйти с должности по собственному желанию, чтобы заняться разработкой закона о казачестве. По его словам, на это потребуется до двух лет.

Виталий Кузнецов является атаманом Терского казачьего войска, а также помощником полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Он окончил Военный авиационный университет, также у него есть высшее юридическое и экономическое образование. Неоднократно был награждён государственными и ведомственными наградами, в частности имеет медаль "За воинскую доблесть".