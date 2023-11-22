ВСУ лишились МиГ-29 и почти полусотни дронов за сутки
МО РФ: Силы ПВО уничтожили украинский самолёт МиГ-29 и 45 беспилотников за сутки
Российские военные за прошедшие сутки сбили украинский самолёт МиГ-29 и 45 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 22 ноября.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении военного ведомства.
Там добавили, что 45 БПЛА были ликвидированы в населённых пунктах Марьинка ДНР, Верхнекаменка и Меловатка ЛНР, Пшеничное и Мирное Запорожской области, Ольшана и Двуречное Харьковской области, Саги и Змиевка Херсонской области.
А ранее сообщалось, что российские военные уничтожили за неделю три украинских истребителя МиГ-29. Кроме того, за эти семь дней ВС РФ ликвидировали 22 реактивных снаряда ракетной системы HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 вражеских дронов.
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