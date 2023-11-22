ВСУ лишились МиГ-29 и почти полусотни дронов за сутки

Российские военные за прошедшие сутки сбили украинский самолёт МиГ-29 и 45 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 22 ноября.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении военного ведомства.

Там добавили, что 45 БПЛА были ликвидированы в населённых пунктах Марьинка ДНР, Верхнекаменка и Меловатка ЛНР, Пшеничное и Мирное Запорожской области, Ольшана и Двуречное Харьковской области, Саги и Змиевка Херсонской области.