ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 ноября 2023, 12:30

МО РФ: Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили в ходе спецоперации склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, а также зенитный ракетный комплекс С-300. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, зенитный ракетный комплекс С-300", — заявили в ведомстве.

Согласно информации Минобороны, оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесла поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах.

Раненый офицер "Отважных" подбил танк из гранатомёта во время боя с "Азовом"*
Раненый офицер "Отважных" подбил танк из гранатомёта во время боя с "Азовом"*

Ранее Лайф писал, что российские силы разгромили около 30 позиций ВСУ под Красным Лиманом. Кроме того, уничтожено три опорных пункта противника.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ян Поланин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar