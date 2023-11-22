МО РФ: Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ
Российские военнослужащие уничтожили в ходе спецоперации склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, а также зенитный ракетный комплекс С-300. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, зенитный ракетный комплекс С-300", — заявили в ведомстве.
Согласно информации Минобороны, оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесла поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах.
Ранее Лайф писал, что российские силы разгромили около 30 позиций ВСУ под Красным Лиманом. Кроме того, уничтожено три опорных пункта противника.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ