МО РФ: Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили в ходе спецоперации склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, а также зенитный ракетный комплекс С-300. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, зенитный ракетный комплекс С-300", — заявили в ведомстве.

Согласно информации Минобороны, оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесла поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах.