Раненый офицер ВС РФ из группировки "Отважные" подбил танк из гранатомёта во время боевого столкновения со спецподразделением "Азова"* на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил разведчик ЦВО с позывным Фокс.

"Информация была, что какое-то спецподразделение "Азова"* было. Побили их. Наступали, наступали они, но, грубо говоря, здесь они наступили в лужу. Выкатывались танки, но были уничтожены. Из нашей роты офицер подбил один (танк. — Прим. Лайф) из гранатомёта, будучи раненым", — передаёт слова разведчика РИА "Новости".

По словам военных, азовцы* пытались прорваться к оборонительной линии ВС РФ в лесах у города Кременная в ЛНР, однако были окружены группировкой "Отважные", в результате чего отступили. Украинские военнослужащие потеряли на месте боевого столкновения два танка, одну машину МТ-ЛБ, а также неопознанную единицу техники (БМП или танк). Кроме того, ВС РС ликвидировали от 60 бойцов "Азова"*.