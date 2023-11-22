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22 ноября, 07:10

Раненый офицер "Отважных" подбил танк из гранатомёта во время боя с "Азовом"*

Раненый офицер ВС РФ из группировки "Отважные" подбил танк из гранатомёта во время боевого столкновения со спецподразделением "Азова"* на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил разведчик ЦВО с позывным Фокс.

"Информация была, что какое-то спецподразделение "Азова"* было. Побили их. Наступали, наступали они, но, грубо говоря, здесь они наступили в лужу. Выкатывались танки, но были уничтожены. Из нашей роты офицер подбил один (танк. — Прим. Лайф) из гранатомёта, будучи раненым", — передаёт слова разведчика РИА "Новости".

По словам военных, азовцы* пытались прорваться к оборонительной линии ВС РФ в лесах у города Кременная в ЛНР, однако были окружены группировкой "Отважные", в результате чего отступили. Украинские военнослужащие потеряли на месте боевого столкновения два танка, одну машину МТ-ЛБ, а также неопознанную единицу техники (БМП или танк). Кроме того, ВС РС ликвидировали от 60 бойцов "Азова"*.

"Азов"* получил по зубам от ВС России в ЛНР

"Азов"* получил по зубам от ВС России в ЛНР

А 13 ноября войска России разгромили бригаду "Азова"* и устранили до 150 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Ещё одна бригада была уничтожена подразделениями группировки войск "Центр" 16 ноября, "Азов"* понёс огромные потери после удара российских войск под Красным Лиманом.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Ян Поланин
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