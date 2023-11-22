В Забайкалье за смертельный разбой 22-летней давности задержан глава села в Дагестане
SHOT: В Забайкалье задержан глава села Герга в Дагестане за разбой в 2001 году
Глава администрации села Герга Абдулла Курбанов. Обложка © Администрация МР "Каякентский район"
В Забайкальском крае задержали главу администрации дагестанского села Герга Абдуллу Курбанова, подозреваемого в разбойном нападении 22-летней давности. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в 2001 году Курбанов организовал разбойное нападение на ювелирный магазин "Мебель-золото" в городе Краснокаменске Забайкалья. Вместе с двумя сообщниками — братом и знакомым — он вынес золота и бриллиантов на 1,6 миллиона рублей. Во время налёта преступники выстрелили в охранника, который пытался их остановить. Позже мужчина скончался в больнице. Из Забайкальского края Курбанов сбежал в Дагестан, где позже стал главой администрации села Герга Каякентского района.
И вот спустя 22 года оперативникам наконец удалось раскрыть дело и поймать злоумышленника. Недавно 59-летнего Курбанова задержали во время его визита в Забайкалье. Сейчас он находится в изоляторе, ему предъявили обвинения по статьям "Убийство" и "Разбой". По ним мужчине грозит более 20 лет лишения свободы. Также известно, что Курбанов был судим в 2000 году за сопротивление сотруднику правоохранительных органов.
Ранее Лайф сообщал, что экс-главу Клинского района Подмосковья Александра Постриганя приговорили к 18 годам колонии по делу о создании преступного сообщества. К слову, три года назад чиновнику уже выносили один приговор. Тогда ему дали 15 лет колонии строгого режима за коррупционные преступления.