В Забайкалье за смертельный разбой 22-летней давности задержан глава села в Дагестане

В Забайкальском крае задержали главу администрации дагестанского села Герга Абдуллу Курбанова, подозреваемого в разбойном нападении 22-летней давности. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в 2001 году Курбанов организовал разбойное нападение на ювелирный магазин "Мебель-золото" в городе Краснокаменске Забайкалья. Вместе с двумя сообщниками — братом и знакомым — он вынес золота и бриллиантов на 1,6 миллиона рублей. Во время налёта преступники выстрелили в охранника, который пытался их остановить. Позже мужчина скончался в больнице. Из Забайкальского края Курбанов сбежал в Дагестан, где позже стал главой администрации села Герга Каякентского района.