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22 ноября, 13:15

В Забайкалье за смертельный разбой 22-летней давности задержан глава села в Дагестане

SHOT: В Забайкалье задержан глава села Герга в Дагестане за разбой в 2001 году

<p>Глава администрации села Герга Абдулла Курбанов. Обложка © <a href="http://kmr05.ru/glava-mo-selo-gerga" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация МР "Каякентский район"</a></p>

Глава администрации села Герга Абдулла Курбанов. Обложка © Администрация МР "Каякентский район"

В Забайкальском крае задержали главу администрации дагестанского села Герга Абдуллу Курбанова, подозреваемого в разбойном нападении 22-летней давности. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в 2001 году Курбанов организовал разбойное нападение на ювелирный магазин "Мебель-золото" в городе Краснокаменске Забайкалья. Вместе с двумя сообщниками — братом и знакомым — он вынес золота и бриллиантов на 1,6 миллиона рублей. Во время налёта преступники выстрелили в охранника, который пытался их остановить. Позже мужчина скончался в больнице. Из Забайкальского края Курбанов сбежал в Дагестан, где позже стал главой администрации села Герга Каякентского района.

И вот спустя 22 года оперативникам наконец удалось раскрыть дело и поймать злоумышленника. Недавно 59-летнего Курбанова задержали во время его визита в Забайкалье. Сейчас он находится в изоляторе, ему предъявили обвинения по статьям "Убийство" и "Разбой". По ним мужчине грозит более 20 лет лишения свободы. Также известно, что Курбанов был судим в 2000 году за сопротивление сотруднику правоохранительных органов.

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Наталья Исакова
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