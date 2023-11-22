"Пол-литра" вызвали затруднения у россиян

Наибольшие затруднения у россиян вызывает написание производных предлогов, образованных с частицей "не". Об этом говорится в исследовании портала "Грамота.ру", проведённого в преддверии Дня словаря (есть в распоряжении Лайфа). Оказалось, что лишь в октябре 2023 года пользователи более шести тысяч раз запрашивали, как правильно написать "несмотря на", и чуть меньше (более пяти тысяч раз) интересовались, как правильно: "в городе Москва" или "в городе Москве".

Перед дилеммой "договора или договоры" в прошлом месяце оказались почти три тысячи россиян, примерно столько же не смогли определиться — "прийти или придти". Около двух с половиной тысяч пользователей портала предстали перед роковым выбором: "кушать или есть", а примерно тысяча человек интересовалась, какая буква ударная в слове "знамение".

Лайфу стало известно и о других запросах, которые позволили россиянам повысить свою грамотность. Так, некоторые пользователи проверяли, как пришется "кешбэк", "пол-литра" и "Красная армия".