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22 ноября, 13:21

"Пол-литра" вызвали затруднения у россиян

"Грамота.ру": У россиян сложно с написанием "несмотря на", "кешбэк" и "пол-литра"

<p>Как пишется слово "пол-литра"? Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/pensive-female-writer-ponders-on-new-ideas-holds-red-notebook-and-pencil-near-mouth-has-thoughtful-expression_10749705.htm#page=2&query=thinking&position=31&from_view=search&track=sph&uuid=6e84f13d-88b5-4fff-a655-33897829d173" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wayhomestudio / freepik </a></p>

Как пишется слово "пол-литра"? Фото © Wayhomestudio / freepik

Наибольшие затруднения у россиян вызывает написание производных предлогов, образованных с частицей "не". Об этом говорится в исследовании портала "Грамота.ру", проведённого в преддверии Дня словаря (есть в распоряжении Лайфа). Оказалось, что лишь в октябре 2023 года пользователи более шести тысяч раз запрашивали, как правильно написать "несмотря на", и чуть меньше (более пяти тысяч раз) интересовались, как правильно: "в городе Москва" или "в городе Москве".

Перед дилеммой "договора или договоры" в прошлом месяце оказались почти три тысячи россиян, примерно столько же не смогли определиться — "прийти или придти". Около двух с половиной тысяч пользователей портала предстали перед роковым выбором: "кушать или есть", а примерно тысяча человек интересовалась, какая буква ударная в слове "знамение".

Лайфу стало известно и о других запросах, которые позволили россиянам повысить свою грамотность. Так, некоторые пользователи проверяли, как пришется "кешбэк", "пол-литра" и "Красная армия".

5 глупых ошибок в речи, которые с потрохами выдают вашу безграмотность

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Ранее Кембриджский словарь сильно удивил выбором "слова года". Им оказался глагол "галлюцинировать". Он приобрёл новое значение с развитием технологии искусственного интеллекта (ИИ). Чем руководствовались учёные при выборе такого слова, Лайф рассказывал здесь.

Марина Калегина
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