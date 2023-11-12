5 глупых ошибок в речи, которые с потрохами выдают вашу безграмотность
Ошибки в разговоре зачастую совершают даже те, кто самоуверенно считает свою речь безупречной. Мы поможем вам не опростоволоситься во время беседы!
Все мы хотим говорить грамотно, остроумно шутить и отвечать на реплики уместно, а не глупо. Неприятно прослыть деревенщиной в кругу приличных людей, даже если кто-то действительно перебрался в большой город из глубинки. Грамотная письменная и устная речь — залог вашего успеха в любой сфере жизни. Порой сложно уследить за словом, а оно, как известно, не воробей. Как же можно ненароком выдать свою неграмотность? Например, этими фразами и словами.
1. "Крайний раз"
Эти речевые ошибки моментально выдают провинциальность и безграмотность. Фото © Freepik / Stockking
Изначально слово "последний" старались избегать люди, чья работа связана с риском: лётчики, спасатели, альпинисты, подводники. Именно они начали изобретать нейтральные синонимы к неприятному на их взгляд прилагательному.
Суеверие можно понять, но от этого данная фраза не перестаёт быть ошибочной. Филологи утверждают: выражения вроде "кто крайний" и "крайний раз" — грубое нарушение норм русского языка.
2. "Одеть" и "надеть"
А это слово многие считают не меньшим маркером грамотности, чем род "кофе" в русском языке (мужской). По-прежнему мы надеваем одежду и одеваем Надежду. И не путаем одно с другим, если хотим говорить безупречно!
3. "Я смеюсь с тебя"
Самые распространённые ошибки в устной речи, которые мы совершаем. Фото © Freepik / Drobotdean
"Я долго смеялся с этой шутки". Знакомая фраза? Думаем, каждый хоть раз её слышал. Вот только подобные игры с глаголом "смеяться" не отвечают литературной норме и грамотному человеку чужды. Можно смеяться над кем-то или чем-то, а также вместе с кем-то. Но никак не с чего-то.
4. "На выходных поеду на дачу"
В непринуждённой речи вы можете сказать: "На выходных я поеду на дачу". Но общеупотребительным считается вариант "в выходные". Очень многие люди говорят неправильно, из-за чего мы рискуем вообще забыть о норме.
5. "Ложить" и "покласть"
5 ошибок в устной речи, за которые вам должно быть стыдно. Фото © Freepik / Wayhomestudio
Без приставки вариант "ложить" не употребляется. Например, положить книгу на стол. А "класть" употребляется исключительно без приставок: "Я кладу книгу на стол". Запомните и больше не говорите так, если хотите казаться умным человеком.