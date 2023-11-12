5 глупых ошибок в речи, которые с потрохами выдают вашу безграмотность

Все мы хотим говорить грамотно, остроумно шутить и отвечать на реплики уместно, а не глупо. Неприятно прослыть деревенщиной в кругу приличных людей, даже если кто-то действительно перебрался в большой город из глубинки. Грамотная письменная и устная речь — залог вашего успеха в любой сфере жизни. Порой сложно уследить за словом, а оно, как известно, не воробей. Как же можно ненароком выдать свою неграмотность? Например, этими фразами и словами.

1. "Крайний раз"

Эти речевые ошибки моментально выдают провинциальность и безграмотность. Фото © Freepik / Stockking

Изначально слово "последний" старались избегать люди, чья работа связана с риском: лётчики, спасатели, альпинисты, подводники. Именно они начали изобретать нейтральные синонимы к неприятному на их взгляд прилагательному.

Суеверие можно понять, но от этого данная фраза не перестаёт быть ошибочной. Филологи утверждают: выражения вроде "кто крайний" и "крайний раз" — грубое нарушение норм русского языка.

2. "Одеть" и "надеть"

А это слово многие считают не меньшим маркером грамотности, чем род "кофе" в русском языке (мужской). По-прежнему мы надеваем одежду и одеваем Надежду. И не путаем одно с другим, если хотим говорить безупречно!

3. "Я смеюсь с тебя"

Самые распространённые ошибки в устной речи, которые мы совершаем. Фото © Freepik / Drobotdean

"Я долго смеялся с этой шутки". Знакомая фраза? Думаем, каждый хоть раз её слышал. Вот только подобные игры с глаголом "смеяться" не отвечают литературной норме и грамотному человеку чужды. Можно смеяться над кем-то или чем-то, а также вместе с кем-то. Но никак не с чего-то.

4. "На выходных поеду на дачу"

В непринуждённой речи вы можете сказать: "На выходных я поеду на дачу". Но общеупотребительным считается вариант "в выходные". Очень многие люди говорят неправильно, из-за чего мы рискуем вообще забыть о норме.

5. "Ложить" и "покласть"

5 ошибок в устной речи, за которые вам должно быть стыдно. Фото © Freepik / Wayhomestudio