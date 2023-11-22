Рада в первом чтении приняла проект о статусе английского языка на Украине

Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о статусе английского языка на Украине. Об этом заявил один из парламентариев — Алексей Гончаренко.

"Верховная рада приняла за основу законопроект о статусе английского языка. Законопроект предусматривает официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения на Украине", — написал он в телеграм-канале.

По словам Гончаренко, также будут определены категории должностей, кандидаты на которые должны знать английский. Депутат Рады отметил, что законопроект будут рассматривать ещё во втором чтении, потом его направят на подпись Владимиру Зеленскому.