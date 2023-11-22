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22 ноября, 13:58

Путин назвал виновников колоссального стресса, который испытывает мировая экономика

Путин: Стресс в мировой экономике связан с действиями крупных стран, но не с РФ

Стресс в мировой экономике связан не с Россией, а с действиями других крупных стран, которые оправдывались в том числе борьбой с пандемией коронавируса. Вливания триллионов долларов и евро в банковскую систему привели к всплеску глобальной инфляции и росту цен на продукты питания и энергоносители. Об этом заявил лидер РФ Владимир Путин, выступая на внеочередном онлайн-саммите G20.

"Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств. <...> Не наши действия и не наши попытки добиться справедливости на Украине. Нет. Именно действия крупнейших экономик мира", — подчеркнул президент.

По словам Путина, подобные ошибки привели к повышению ключевых процентных ставок, из-за чего больше всего пострадали беднейшие государства.

Путин заявил, что в экономике России "хорошая погода", а сравнение с ЕС будет бахвальством

Путин заявил, что в экономике России "хорошая погода", а сравнение с ЕС будет бахвальством

В ходе выступления Путин также отметил, что Россия остаётся одним из крупнейших экспортёров продовольствия. Президент РФ подчеркнул, что Москва выполняет все обязательства, несмотря на обострение проблем в сфере энергетической и продовольственной безопасности.

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ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Александр Казаков

Александр Юнашев
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