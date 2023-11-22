Путин рассказал, что в России женщины занимают прочные позиции во всех сферах 22 ноября, 13:50

В России женщины занимают прочные и значимые позиции во всех сферах: от госуправления до руководства научными институтами. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на виртуальном саммите G20.

"В нашей стране предпринимаются реальные шаги по обеспечению более активного участия женщин в экономике и в других сферах жизни. Сегодня женщины занимают прочные и значимые позиции в государственном управлении, в бизнесе, руководят многими ведущими предприятиями, научными институтами и общественными организациями", — отметил он.

А ранее президент РФ выступал за то, что роль женщин в делах стран БРИКС должна расширяться, поэтому российская сторона полностью поддержала предложение ЮАР о проведении министерской встречи по данной теме.