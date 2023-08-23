Путин выступил за расширение роли женщин в делах стран БРИКС

Роль женщин в делах стран БРИКС должна расширяться, поэтому российская сторона полностью поддерживает предложение ЮАР о проведении министерской встречи по данной теме, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Всецело поддерживаем предложение южноафриканских коллег об организации отдельной министерской встречи по делам женщин, чья роль в политической, экономической и социальной жизни наших государств должна, несомненно, расширяться", — сказал глава государства, выступая по видеосвязи на заседании в рамках саммита БРИКС.