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23 августа, 10:31

Путин выступил за расширение роли женщин в делах стран БРИКС

Роль женщин в делах стран БРИКС должна расширяться, поэтому российская сторона полностью поддерживает предложение ЮАР о проведении министерской встречи по данной теме, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Всецело поддерживаем предложение южноафриканских коллег об организации отдельной министерской встречи по делам женщин, чья роль в политической, экономической и социальной жизни наших государств должна, несомненно, расширяться", — сказал глава государства, выступая по видеосвязи на заседании в рамках саммита БРИКС.

Путин: БРИКС против какой-либо гегемонии и исключительности стран

Путин: БРИКС против какой-либо гегемонии и исключительности стран

Ранее Путин в ходе этого же заседания заявил о готовности России способствовать расширению БРИКС. Он также предложил провести следующий саммит объединения в октябре 2024 года в Казани. По словам российского лидера, конкретные даты будут согласованы по дипломатическим каналам.

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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