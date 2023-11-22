В РГГУ прошёл студенческий кибертурнир по российской игре "Калибр"
Участники кибертурнира по российской игре "Калибр" в РГГУ. Обложка © Предоставлено Лайфу
На базе Российского государственного гуманитарного университета состоялся первый студенческий киберспортивный турнир по российской игре "Калибр". За победу боролись одиннадцать университетских команд от факультетов РГГУ, это 44 студента.
"Калибр" — это многопользовательский тактический сетевой шутер от третьего лица, в котором игроки примеряют на себя роль бойцов различных спецподразделений и объединяются вместе ради победы. Задача каждой команды — захватить штаб противника.
Студенты РГГУ приняли участие в кибертурнире по российской игре "Калибр". Фото © Предоставлено Лайфу
На подготовку и проведение турнира ушло два месяца. Сами соревнования проходили на протяжении недели, участники сыграли двадцать боёв. Кроме того, в мероприятии приняли участие приглашённые гости из игровой индустрии. В частности, экс-президент Федерации компьютерного спорта России, один из первых российских киберспортсменов Александр Горбаченко.
Мероприятие организовала отечественная студия-разработчик видеоигр "1C Game Studios". Директор игровой студии и креативный продюсер "Калибра" Альберт Жильцов поделился с Лайфом итогами турнира.
"Изначальная идея была в том, чтобы попытаться создать "дворовый киберспорт". Сейчас наблюдаются попытки сделать дорого, для спортсменов и т.д. Этот подход мне непонятен, и я не считаю, что он может привести к результату. Прежде всего, это должно быть доступно. Футбольный мяч доступен, купил — и вот уже ты играешь в футбол, — подчеркнул Жильцов. — Мы решили попробовать делать максимально простые турниры для игроков. А ещё лучше суметь создать такую систему, которая вообще ничего не требует и игроки могут проводить свои турниры сами".
А ранее Лайф рассказывал о победе команды Team Spirit, которая стала двукратным чемпионом мира по Dota 2. Киберспортсмены со счётом 3:0 обыграли западноевропейский коллектив Gaimin Gladiators в гранд-финале The International 12 — главного турнира года по Dota 2. Матчи состоялись в Сиэтле.