В РГГУ прошёл студенческий кибертурнир по российской игре "Калибр"

На подготовку и проведение турнира ушло два месяца. Сами соревнования проходили на протяжении недели, участники сыграли двадцать боёв. Кроме того, в мероприятии приняли участие приглашённые гости из игровой индустрии. В частности, экс-президент Федерации компьютерного спорта России, один из первых российских киберспортсменов Александр Горбаченко.

"Изначальная идея была в том, чтобы попытаться создать "дворовый киберспорт". Сейчас наблюдаются попытки сделать дорого, для спортсменов и т.д. Этот подход мне непонятен, и я не считаю, что он может привести к результату. Прежде всего, это должно быть доступно. Футбольный мяч доступен, купил — и вот уже ты играешь в футбол, — подчеркнул Жильцов. — Мы решили попробовать делать максимально простые турниры для игроков. А ещё лучше суметь создать такую систему, которая вообще ничего не требует и игроки могут проводить свои турниры сами".